Energia: fumata nera nei negoziati tra Iraq e Turchia per sblocco del petrolio curdo (6)

- Da parte loro, i curdi faranno pressioni su Fidan per convincere la Turchia a riprendere il flusso di petrolio, indipendentemente dal fatto che raggiunga o meno un accordo con Baghdad. I ricavi delle vendite di petrolio sono fondamentali per pagare gli stipendi del settore pubblico per una spesa totale di circa 600 milioni di dollari al mese. I pagamenti ritardano da due mesi a causa della mancanza di fondi. Nel 2013, la Turchia aveva firmato un accordo energetico di 50 anni con Erbil che ha posto le basi per le vendite di petrolio curdo attraverso un oleodotto appositamente costruito che collega i giacimenti curdi al porto di Ceyhan. La chiusura della condotta, sostengono alcuni funzionari iracheni, viola tale accordo. Un numero crescente di curdi iracheni sta cominciando a mettere in discussione le motivazioni di Ankara: alcuni sostengono la necessità di esportare il proprio petrolio attraverso rotte diverse, compreso il porto iracheno di Bassora, per ridurre la dipendenza dalla Turchia. Il viaggio di Fidan è servito senz’altro anche a gettare le basi per una visita ufficiale del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, per ricambiare il primo viaggio del premier Al Sudani ad Ankara a marzo scorso. (Res)