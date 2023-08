Agroalimentare: Cirielli, in molte aree del mondo l’Italia è vista in maniera vincente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In molte aree del mondo l’Italia viene vista in maniera vincente. Lo ha detto il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, durante il panel “Food Security e sostenibilità: cooperare per crescere” al Meeting di Rimini. “L’Italia non ha mai avuto – certamente non le ha in questo momento – velleità imperialiste” e nel mondo “c’è la richiesta di superpotenze economiche, culturali e diplomatiche come l’Italia, che non siano invadenti, che non siano pervasive, che non vogliano comandare a casa degli altri”, ha sottolineato il viceministro. “In Africa, nel Caucaso, in Asia centrale, in queste aree strette tra potenze imperialiste, e anche rispetto ai nostri partner occidentali, veniamo visti in maniera vincente”, ha detto Cirielli. (Rin)