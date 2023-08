Brics: Modi su allargamento gruppo, "esempio per la riforma di altre istituzioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India ha sempre sostenuto l’allargamento del gruppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica). Lo ha detto il primo ministro indiano Narendra Modi in una nota diffusa dal ministero degli Esteri indiano. “L'India ha sempre creduto che l'inclusione di nuovi membri rafforzerà i Brics come organizzazione”, ha detto Modi. “L’espansione e la modernizzazione dei Brics invia il messaggio che tutte le istituzioni globali dovrebbero adattarsi ai tempi che cambiano. Si tratta di un’iniziativa che può costituire un esempio per la riforma di altre istituzioni globali istituite nel XX secolo”. (segue) (Inn)