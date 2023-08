Veneto: assessore Sanità, aiutiamo famiglie attraverso politiche ed azioni integrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aiutiamo le famiglie attraverso politiche ed azioni integrate con attenzione ai minori e a chi li sostiene. Con queste parole Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità e alle Politiche sociali, ha fatto il punto sulle politiche dedicata alla famiglia e alla genitorialità attive in regione. "Le politiche e gli interventi della Regione ruotano intorno al 'sistema famiglia' e al suo naturale ciclo di vita. Specifiche misure - ha precisato - sono rivolte ai minori attraverso il Piano triennale per la famiglia. Attraverso politiche integrate ed organiche di sostegno alla persona, alla coppia, alla famiglia e alla genitorialità, si attuano progettualità che accompagnano la persona e la famiglia nelle sue varie fasi, dalla nascita della coppia, ai primi 1.000 giorni di vita dei bimbi e fino all'infanzia e all'adolescenza". "Un recente bando – ha poi sottolineato – ha visto assegnare ai territori un importante fondo di 10 milioni di euro con il titolo 'Insieme' e individuando come target i nuclei familiari multiproblematici che vivono forme di disagio di dimensione psicologica, sociale, sanitaria, abitativa, lavorativa, economica o legale. Su di esse sono chiamati a intervenire diversi servizi o figure professionali per un periodo di tempo più o meno lungo. Questo perché è necessario avere molta attenzione laddove vi sono minori e perché un accompagnamento ed una presa in carico dell'intero nucleo familiare può permettere di superare le difficoltà, contribuendo a ridurre il rischio di povertà ed esclusione sociale. L'aiuto alle famiglie non resterà legato al progetto in sé. Il capitale che rimarrà nel territorio è l'approccio multisettoriale che diverrà pratica comune per affrontare queste casistiche da parte dei servizi. Si deve considerare, infatti, come questa ed altre misure di sostegno, concorrono a garantire il diritto del bambino a rimanere nella propria famiglia". (segue) (Rev)