Veneto: assessore Sanità, aiutiamo famiglie attraverso politiche ed azioni integrate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lanzarin ha poi concluso: "Parallelamente non vanno dimenticati gli sforzi sostenuti dai Comuni che sostengono il pagamento delle rette dei minori in comunità in particolare quelli medi e piccoli in cui le spese incidono fortemente sugli equilibri di bilancio. Per sostenerli la Regione, ormai da alcuni anni, prevede l'assegnazione di contributi. È proprio di questi giorni l'uscita dell'avviso pubblico, con una dote di 2,5 milioni di euro, rivolto ai Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, ad aziende Ulss e ad Unioni di Comuni, se delegate, per la sola quota relativa ai Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti che nell'anno 2022 hanno sostenuto spese per il pagamento delle rette relative all'inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale". (Rev)