Udc: commissario Municipio Roma XIV, addio al partito con sofferenza

- Roberto Martino, più volte consigliere municipale e commissario Udc per il Municipio Roma XIV, annuncia la sua uscita dal partito. In una nota, Martino dichiara: "Con grande sofferenza mi vedo costretto a rinunciare al sogno di veder ricostruire il partito moderato da cui ho iniziato la mia attività politica, purtroppo neanche le grandi capacità politiche e di mediazione che riconosco a Lorenzo Cesa sono riuscite a ricucire strappi inspiegabili, frutto solo della voglia di potere di qualche sconosciuto della vecchia politica che orbita ancora nel partito. Come si dice in questi casi ce ne faremo una ragione, in attesa di prendere iniziative politiche con il consigliere regionale Nazzareno Neri e con il consigliere comunale Marco Di Stefano, i veri protagonisti della rinascita dell'Udc nel Lazio", conclude Martino. (Com)