Veneto: Protezione civile, stato grave pericolosità per incendi in province Padova e Rovigo

21 luglio 2021

- La Protezione civile della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi nei territori della provincia di Padova, e in particolare ad Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia e Vò, e in provincia di Rovigo nelle zone di Ariano Polesine, Porto Tolle, Porto Viro e Rosolina. (Rev)