Regno Unito: sindaco Portland accusa ministero Interno di non aver ottenuto permessi per ormeggiare chiatta Bibby Stockholm

- Il sindaco della città di Portland, nel Dorset, ha accusato il ministero dell'Interno britannico di non aver ottenuto i permessi necessari per l'ormeggio della chiatta Bibby Stockholm, destinata ad ospitare circa 500 richiedenti asilo. Le autorità locali "hanno avvisato il governo" che intendevano lanciare un ricorso legale contro la ministra dell'Interno, Suella Braverman, per la questione. Il sindaco di Portland ha inoltre affermato di agire "a titolo personale, come privato cittadino e residente locale, piuttosto che come politico". "Se avessero chiesto il permesso di ormeggiare la chiatta nel porto, avrebbero dovuto consultare la popolazione locale" ha dichiarato la consigliere Carralyn Parkes, aggiungendo: "Noi non abbiamo mai avuto il diritto di dire la nostra". (Rel)