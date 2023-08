Ucraina: Zelensky incontra Stoere, grazie a Norvegia per sostegno fornito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina è grata alla Norvegia per il sostegno fornito a fronte dell'invasione russa. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, evidenziando come "ogni giorno, abbiamo sentito che la Norvegia è veramente impegnata in nostro aiuto". Le parole di Zelensky arrivano in occasione dell'incontro con il premier norvegese Jonas Gahr Stoere, "con cui abbiamo avuto negoziati fruttuosi". La Norvegia "sostiene attivamente la nostra coalizione aerea e ha preso delle decisioni in merito", ha spiegato Zelensky, in merito all'annuncio che Oslo fornirà degli aerei F-16 a Kiev e al nuovo pacchetto per la difesa che il Paese scandinavo invierà all'Ucraina. (Kiu)