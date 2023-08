Estonia: premier Kallas non intende dimettersi dopo scandalo presunti affari del marito con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier estone Kaja Kallas non ha intenzione di dimettersi in seguito allo scandalo emerso intorno alle attività imprenditoriali del marito Arvo Hallik, che svolge ancora affari in Russia. "L'opposizione sta facendo il suo lavoro”, ha dichiarato la premier. “Gli sciacalli sono subito intervenuti” non appena si è sentito “odore di sangue”. “Non vedo il motivo delle mie dimissioni. Non ho fatto nulla di male”, ha detto Kallas, come riferito dal portale “Delfi”. L’emittente statale “Err” ha rivelato che la società Stark Logistics, parzialmente di proprietà di Hallik, opera ancora anche in Russia. (Sts)