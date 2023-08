Brics: vicepresidente Libia lancia appello per lo sviluppo dell’Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il vertice Brics tenuto a Johannesburg, in Sudafrica, il vicepresidente libico Moussa al Koni ha rivolto un appello per la cooperazione internazionale al fine di assistere i paesi del Maghreb e dell'Africa nel superare le loro sfide economiche e raggiungere uno sviluppo sostenibile. Una richiesta che poggia sull’erogazione di “finanziamenti equi, sfruttando il partenariato strategico in fase di consolidamento tra l'Africa e i paesi Brics”, riferisce un comunicato stampa del Consiglio presidenziale. Al Koni, rappresentante della Libia e dell'Unione del Maghreb Arabo, ha partecipato alla tavola rotonda del dialogo tra la Repubblica Popolare Cinese e l'Africa. Durante questo incontro, si è affrontata la tematica del partenariato strategico e dello sviluppo, aprendo la strada a possibili collaborazioni che potrebbero aiutare a innescare un cambiamento positivo nelle economie dei paesi interessati. Il vicepresidente libico ha sottolineato l'importanza di stabilire un legame stretto tra l'Africa e i paesi Brics, al fine di promuovere uno sviluppo che risulti vantaggioso per entrambe le parti coinvolte. (Lit)