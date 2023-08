© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spari per le strade del Lido di Ostia. È successo in via Baffigo poco prima delle ore 15, quando un uomo ha esploso dei colpi di arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, che stanno indagando per ricostruire la vicenda e rintracciare l'uomo. Non risultano feriti. (Rer)