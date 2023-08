Usa: consigliere Sullivan incontrerà domani omologhi di Francia, Germania e Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, incontrerà le sue controparti di Francia, Germania e Regno Unito nella giornata di domani, per discutere “una serie di temi globali, tra cui la guerra in Ucraina e le tensioni con la Cina”. Alcuni funzionari europei rimasti anonimi hanno riferito al portale di informazione “Axios” che la riunione è stata programmata tempo fa, e che avrà luogo a Portsmouth, in New Hampshire. Secondo le fonti, si tratterà di una “riunione informale” per avere un “confronto strategico” relativamente ai temi più pressanti legati alla guerra in Ucraina, alla Cina e alla situazione in Africa. Sullivan, inoltre, incontrerà oggi a Washington gli sherpa dei Paesi del G7. (Was)