Cipro: portavoce governo, monitoriamo attentamente situazione a Pyla

- Il governo della Repubblica di Cipro sta “monitorando attentamente” la situazione a Pyla, sulla linea verde dell’isola, dove venerdì scorso alcuni militari e agenti di polizia cipro-turchi hanno aggredito i membri della missione di pace dell’Onu (Unficyp) intervenuti per bloccare i lavori di costruzione di una strada non autorizzata. A renderlo noto è stato il portavoce dell’esecutivo di Nicosia, Konstantinos Letymbiotis, citato dal quotidiano “Cyprus Mail”. “Tutto ciò che mette in discussione lo status della zona cuscinetto non sarà accettato”, ha chiarito il funzionario cipriota. L’autoproclamata Repubblica di Cipro del nord, riconosciuta solo dalla Turchia, è stata duramente condannata dalla comunità internazionale per il tentativo di costruire una strada sulla linea verde che divide l’isola e per l'aggressione ai funzionari dell'Onu. La Turchia ha occupato la parte settentrionale di Cipro negli anni Settanta. (Gra)