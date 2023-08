Treviso: furti di biciclette, Polizia locale introduce sistema per invitare a denunciare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Treviso ha comunicato che il Nucleo di Polizia giudiziaria della Polizia locale ha introdotto un sistema per trovare i responsabili dei furti di bicicletta. "Il sistema – si legge nella nota diffusa dal Comune – prevede l'esposizione di un cartello sul luogo del furto per avvisare il proprietario della necessità di rivolgersi alla Polizia locale". Qualche giorno fa una cittadina è riuscita a riconoscere la persona che aveva tentato di rubare una bicicletta. "Con questo metodo siamo riusciti a chiudere il cerchio delle indagini e soprattutto affidare il responsabile del furto alla giustizia", ha spiegato il comandante della Polizia locale di Treviso, Andrea Gallo. “Si tratta del terzo caso risolto grazie all'esposizione di un cartello sul luogo del furto, in altri due casi analoghi con biciclette rubate il comando è riuscito a risalire al proprietario che, vedendo il cartello esposto nel luogo dove aveva lasciato la bici, ha interpellato la Polizia locale per la querela", ha concluso. (Rev)