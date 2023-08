Farnesina: il vice ministro Cirielli partecipa al Meeting di Rimini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, ha visitato il 24 agosto il Meeting per l’amicizia fra i popoli (Meeting di Rimini) e ha partecipato all’evento “Food security e sostenibilità: cooperare per crescere”, organizzato dalla Farnesina presso il Padiglione #1Italiachecoopera. L’evento - riferisce una nota della Farnesina - ha visto la partecipazione di Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste; Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura; Giangiacomo Pierini, direttore corporate Affairs & Sostenibilità Coca-Cola Hbc Italia e presidente Assobibe; Giovanni Pomella, amministratore delegato Lactalis e consigliere di Centromarca; e Matteo Zoppas, presidente dell’Ice. L’incontro ha posto l’attenzione sul tema sempre più centrale della sicurezza alimentare e su come si possa realizzare, in Italia e nel mondo, una crescita sostenibile dei sistemi alimentari. L’evento ha altresì evidenziato lo stretto collegamento tra cibo e cambiamenti climatici, così come emerso durante il secondo vertice Onu sui sistemi alimentari ospitato dal governo italiano a Roma a luglio 2023. Infine, il panel ha evidenziato il ruolo che la filiera agroalimentare italiana – con il suo ricchissimo bagaglio di conoscenza e capacità - può giocare a favore dell’innovazione tecnologica e sviluppo delle pratiche sostenibili in agricoltura. (segue) (Res)