Roma: controlli interforze in zona stazione Termini e all'Esquilino, 3 arresti e 8 denunce

- Tre persone arrestate, 8 denunciate, identificate 3850 persone identificate, 172 veicoli controllati, rilevate 43 violazioni al Codice della Strada e sottoposti a controllo 11 esercizi commerciali. Infine sono stati notificati 6 ordini di allontanamento ai sensi dell’art. 10 D.L.14/2017. Questo il bilancio dei servizi interforze di ordine e sicurezza pubblica nell’area della Stazione Ferroviaria Roma Termini e nel quartiere Esquilino, con particolare attenzione alla zona di Piazza Vittorio Emanuele II, così come analizzato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura e in base alla pianificazione della Questura. È stato impiegato ingente personale appartenente alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, alla guardia di finanza e alla Polizia di Roma Capitale. I servizi sono stati disposti al fine di prevenire fenomeni di microcriminalità predatoria, per contrastare lo spaccio di stupefacenti, per verificare e controllare eventuali stranieri irregolari sul territorio nazionale, e per controllare e sanzionare l’abusivismo commerciale, oltre ad effettuare verifiche amministrative capillari nei confronti degli esercizi commerciali presenti nella zona. Nel corso dei serrati controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine sono state identificate 3850 persone, sono stati controllati 172 veicoli e rilevate 43 violazioni al Codice della Strada. Sono 11 gli esercizi commerciali controllati, uno dei quali è stato sanzionato per mancato rispetto dell’orario di spegnimento delle macchinette da gioco. Nel corso di queste ispezioni sono stati sequestrati 5 chili di alimenti insicuri e 20 chili di merce contraffatta. Nella stessa zona una persona è stata arrestata dagli agenti della Polizia di Stato perché trovata in possesso di sostanza stupefacente. Quattro persone inoltre sono state denunciate in stato di libertà per il reato di rissa all’interno di un esercizio pubblico. In seguito a tale evento gli agenti del commissariato Viminale hanno proposto l’applicazione dell’art. 100 Tulps. Infine gli agenti del Commissariato Esquilino hanno notificato 3 ordini di allontanamento ai sensi dell’art. 10 D.L.14/2017. (segue) (Rer)