Roma: controlli interforze in zona stazione Termini e all'Esquilino, 3 arresti e 8 denunce (2)

- Nell’area interna della Stazione ferroviaria, i carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno arrestato due persone, un uomo per furto di capi di abbigliamento da un esercizio commerciale e una donna che nel corso del controllo dei militari, senza giustificato motivo, ha inveito verbalmente offendendoli e opponendo resistenza durante le fasi di identificazione. Una donna con in braccio un figlio neonato e un altro di sette anni al seguito, è stata invece denunciata dagli stessi carabinieri di Termini per aver impiegato i figli minori nell’accattonaggio. Altri due italiani, controllati in piazza dei Cinquecento sono stati denunciati dai Carabinieri per inosservanza del Daspo Urbano, mentre un cittadino del Marocco è stato denunciato per aver fornito false dichiarazioni ai carabinieri durante le fasi di identificazione. I carabinieri del Nas e del Nil di Roma hanno effettuato diversi controlli agli esercizi di ristorazione e in un caso hanno contestato sanzioni amministrative per un importo di 5600 euro ad un minimarket per impiego di lavoratori senza la prevista comunicazione di assunzione, per la mancata applicazione delle procedure di HACCP di autocontrollo. Infine, i Carabinieri hanno sanzionato 3 persone per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dall’area. Analoghi servizi proseguiranno regolarmente anche nelle prossime settimane. (Rer)