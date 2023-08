Brasile-Iran: Lula incontra presidente iraniano Raisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha incontrato l'omologo dell'Iran, Ebrahim Raisi, in un incontro bilaterale riservato a margine dell'incontro dei capi di stato e di governo dei Paesi del Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), che si chiude oggi a Johannesburg, in Sudafrica. Lo riferisce la presidenza brasiliana in una nota, evidenziando che la riunione è avvenuta dopo che i leader degli attuali Paesi membri del Brics hanno annunciato che l'Iran – insieme ad Arabia Saudita, Argentina, Egitto, Emirati Arabi Uniti ed Etiopia – entrerà a far parte del blocco a partire da gennaio 2024. (segue) (Brb)