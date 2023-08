Afghanistan: diffuso sui social presunto video gay di un leader talebano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato diffuso sui social media un video che riprende un esponente di spicco dei talebani, mullah Ahmed Akhund, in una relazione omosessuale con la sua guardia del corpo. Il video è stato diffuso dall’emittente afgana con sede a Londra “Afghanistan International”. Akhund è anche a capo della compagnia afgana per la distribuzione dell’energia elettrica Dabs (Da Afghanistan Breshna Sherkat). Il governo talebano criminalizza l’omosessualità e chi viene sorpreso in atti non eterosessuali viene punito con il carcere o con la condanna a morte. (Res)