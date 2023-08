Libano: Banca centrale pubblica i dati sulle riserve auree

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore ad interim della Banca centrale del Libano (Banque du Liban, Bql), Wassim Mansouri, ha annunciato oggi di aver autorizzato la società Als Inspection Uk a pubblicare una sintesi della verifica delle riserve auree custodite nei caveau della Bdl. I dati confermano l'esattezza delle dichiarazioni ufficiali rilasciate in passato dalla Bdl, per un totale di “più di 13.000 lingotti e 600.000 monete”. La scorsa settimana, Mansouri aveva fatto sapere che la Bdl detiene riserve pari a 8,6 miliardi di dollari e l’equivalente di 18 miliardi di dollari in oro. (Lib)