Russia: Usa, analisi preliminari indicano che Prigozhin è stato assassinato

- Le analisi preliminari effettuate dalle agenzie di intelligence statunitensi avvalorano l’ipotesi dell’assassinio di Evgenij Prigozhin, leader della compagnia paramilitare russa Wagner, il cui aereo si è schiantato ieri nella regione di Tver. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che gli esami preliminari hanno concluso che lo schianto, a seguito del quale sono morti tutti i passeggeri a bordo del velivolo, sarebbe avvenuto a seguito “dell’esplosione di una bomba, o qualche altra forma di sabotaggio”. Per il momento, hanno precisato le fonti, non ci sono prove del possibile abbattimento del velivolo con un missile terra-aria. Nelle ore successive allo schianto, diversi gruppi Telegram vicini ai mercenari hanno scritto che l’aereo di Prigozhin sarebbe stato abbattuto dal ministero della Difesa russo. (Was)