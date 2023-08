Bulgaria: ente statale infrastrutture portuali riceve concessione porto Rosenets

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ente statale delle infrastrutture portuali della Bulgaria ha ricevuto la licenza per la gestione del porto di Rosenets, a seguito della risoluzione del contratto con la compagnia russa Lukoil. Lo ha reso noto il ministro dei Trasporti di Sofia, Georgi Gvozdeikov, citato dall’emittente radiofonica “Radio Bulgaria”. “La procedura per il trasferimento della gestione del porto non influenzerà in alcun modo i prezzi del carburante nel Paese”, ha spiegato il ministro bulgaro. Il porto di Rosenets è l'unico terminal petrolifero specializzato sulla costa del Mar Nero della Bulgaria. (Seb)