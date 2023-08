Somalia: il Puntland non applicherà divieto federale sui social

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato regionale del Puntland non applicherà l'ordinanza emessa dal governo federale somalo che vieta l'uso di TikTok, Telegram e della piattaforma di scommesse online 1Xbet. Lo ha detto il ministro dell'Informazione e portavoce del governo, Mohamud Eidid, affermando che l'amministrazione regionale ha leggi diverse rispetto all'ordinamento federale. Il portavoce ha aggiunto che il presidente uscente, Abdullahi Deni, si è mosso per affrontare la questione della gestione dei social media nel Paese nominando un comitato tecnico formato da esperti e avvocati, che dovrebbe presto discutere della questione. "La questione è ancora in corso ed è in fase di definizione, e si spera che venga presentata al Parlamento nelle prossime settimane", ha detto Eidid, aggiungendo che tutto ciò che emergerà da questi dibattiti diventerà legge.(Res)