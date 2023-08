Energia: Libano, ministro Fayad annuncia licenza per prospezioni sismiche 3D in Blocco 8

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Energia del Libano ha concesso una licenza di prospezioni sismica 3D a un consorzio formato da due società, la britannica Geoex Mcg e l’egiziana Brightskies Geoscience. Lo ha annunciato oggi il ministro dell’Energia libanese, Walid Fayad, in una conferenza stampa, indicando che la prospezione mira a esaminare il potenziale di risorse nel Blocco 8, nell’offshore libanese. Durante la conferenza stampa, indetta in occasione dell’avvio delle operazioni esplorative nel Blocco 9, Fayad ha spiegato che “il rilascio dell’autorizzazione suscita grandi aspettative, data la vicinanza tra il Blocco 8 e il Blocco 9”. Situato vicino al confine marittimo meridionale del Libano con Israele e coprendo un'area di 1.400 chilometri quadrati, questo blocco è geopoliticamente cruciale. Confina a ovest con le acque cipriote e a nord con il Blocco 5. Nello scenario futuro, l'eventuale scoperta di risorse di idrocarburi e il loro sfruttamento contribuirebbe ad arginare la crisi economica in cui versa il Paese dei cedri. (Lib)