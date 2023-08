Civitavecchia: sindaco firma ordinanza divieto balneazione ai Bagni del Pirgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, ha firmato oggi un'ordinanza urgente e con tingibile che ordina il divieto di balneazione ai Bagni del Pirgo. Il provvedimento fa seguito alla comunicazione che Arpa Lazio ha inviato in data odierna al Comune comunicando l'esito dei prelievi eseguiti, che hanno evidenziato valori superiori a quelli limite per singoli campione di Escherichia coli ed Enterococchi. È quanto si legge in una nota del Comune di Civitavecchia. Per effetto dell'ordinanza - prosegue la nota - scatta quindi "il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di arenile denominato Bagni Pirgo" e di "non raccogliere e consumare molluschi se prelevati in corrispondenza dell'area in oggetto", con la raccomandazione di acquisire sempre molluschi "di provenienza controllata". Il provvedimento - conclude la nota - resterà in vigore fino a successiva ordinanza. (Com)