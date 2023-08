Niger: ministro Esteri Algeria, è possibile trovare una soluzione politica alla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Algeria, Ahmed Attaf, ha espresso la sua “ferma convinzione” sulla possibilità di trovare una soluzione politica alla crisi in Niger. Lo ha dichiarato Attaf ai media durante l'odierna visita in Nigeria, che rientra nel suo tour diplomatico in diversi paesi membri della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao). Il capo della diplomazia algerina ha sottolineato che il suo Paese “difende con forza il rispetto assoluto del quadro giuridico, in particolare quello prevalente in Africa, contro qualsiasi rovesciamento incostituzionale dei governi”. Attaf ha detto che il presidente della Repubblica dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, “è decisamente favorevole al ritorno all'ordine costituzionale" in Niger. Il ministro algerino ha infine evidenziato la convergenza di prospettive tra Algeria e Niger, “entrambi concordi sulla necessità di uno stretto coordinamento per raggiungere una soluzione politica alla crisi”. (Ala)