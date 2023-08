Sardegna: tragedia a Baunei, albero si stacca da costone, morta una 28enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ragazza di 28 anni di Nuoro è morta nel primo pomeriggio alle Piscine di Venere a Baunei, in Ogliastra: un albero si è all’improvviso staccato dalla parete rocciosa e ha travolto e schiacciato la donna. Nonostante il tempestivo aiuto del 118 e dell’elisoccorso si sono rivelati inutili i tentativi di rianimare la giovane che, stando alle prime testimonianze, si trovava in un gommone preso in affitto con amici e avrebbe fatto il bagno in un punto pericoloso, a rischio frane. (Rsc)