Corea del Nord: ministri Esteri G7 condannano lancio missile con massima fermezza

- I ministri degli Esteri del G7 – Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti – e l’Alto rappresentante dell’Unione europea condannano con la massima fermezza il lancio effettuato oggi dalla Corea del Nord utilizzando la tecnologia dei missili balistici. Lo si legge in un comunicato congiunto. Questo lancio rappresenta una chiara e flagrante violazione di molteplici risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e una grave minaccia alla pace e alla stabilità regionale e internazionale. Nonostante i ripetuti appelli della comunità internazionale, la Corea del Nord continua a intensificare le sue azioni di escalation attraverso un numero record di lanci di missili balistici, che testimoniano solo la sua determinazione a far avanzare e diversificare illegalmente le sue capacità missilistiche nucleari e balistiche. I ministri ribadiscono ancora una volta la richiesta alla Corea del Nord di abbandonare le sue armi nucleari, i programmi nucleari esistenti e qualsiasi altra arma di distruzione di massa e programma di missili balistici in modo completo, verificabile e irreversibile e di rispettare pienamente tutti gli obblighi previsti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’Onu. La Corea del Nord non può avere e non avrà mai lo status di Stato dotato di armi nucleari ai sensi del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (Tnp). (segue) (Com)