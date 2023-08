Corea del Nord: ministri Esteri G7 condannano lancio missile con massima fermezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azione sconsiderata della Corea del Nord deve ricevere una risposta internazionale rapida, unita e solida, in particolare da parte del Consiglio di sicurezza dell’Onu. La frequenza delle ripetute e palesi violazioni delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza da parte della Corea del Nord, giustapposte alla corrispondente inazione del Consiglio di sicurezza a causa dell’ostruzione da parte di alcuni membri, è motivo di notevole allarme. I ministri esortano i membri del Consiglio di sicurezza a mantenere i loro impegni. Chiedono alla Corea del Nord di impegnarsi in una diplomazia significativa e di accettare senza precondizioni le ripetute offerte di dialogo avanzate da Giappone, Stati Uniti e Corea del Sud. Deplorano la scelta della Corea del Nord di deviare le sue limitate risorse per finanziare i suoi programmi illegali sulle armi di distruzione di massa e sui missili balistici, aggravando così la sofferenza della popolazione nordcoreana e contribuendo alle violazioni e agli abusi dei diritti umani. Il G7 resta impegnato a collaborare con tutti i partner coinvolti per raggiungere l’obiettivo della pace e della stabilità nella Penisola coreana e per sostenere l’ordine internazionale basato sullo stato di diritto. (Com)