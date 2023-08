Milano: De Corato, contro criminalità necessaria videosorveglianza attiva del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contro la criminalità “che continua a imperversare in tutta Milano, centro e periferie, è necessaria una videosorveglianza attiva del territorio”. Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato commentando gli interventi sull’operato delle forze dell’ordine in corso Buenos Aires e a Lambrate dove la polizia ha arrestato due marocchini di 22 anni che hanno aggredito un 56 enne scaraventandolo a terra. “Le forze dell’ordine a disposizione del governo ci sono . Si può dire lo stesso per i vigli che sono sotto l’amministrazione del sindaco di Milano?”, prosegue De Corato, ricordando che “come ex-vicesindaco di Milano ho lasciato sul territorio oltre mille telecamere: l’attuale amministrazione le sta usando? O ha fatto come le telecamere 'urla-e-spara' presso la stazione centrale che sono state smantellate?”. (Com)