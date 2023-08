Brics: presidente Emirati, apprezziamo l'inclusione in questo importante gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ha accolto con favore l'invito dei Paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) per diventare membri a pieno titolo del gruppo dal primo gennaio 2024. Sulla piattaforma X, precedentemente nota come Twitter, il presidente emiratino ha dichiarato: “Rispettiamo la visione della leadership dei Brics e apprezziamo l'inclusione degli Emirati come membro di questo importante gruppo”. Bin Zayed ha aggiunto: “Auspichiamo un impegno continuo di cooperazione per la prosperità, la dignità e il beneficio di tutte le nazioni e le persone in tutto il mondo”. (segue) (Res)