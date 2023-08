Brics: presidente Emirati, apprezziamo l'inclusione in questo importante gruppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi 50 anni, Abu Dhabi ha lavorato per “rafforzare le proprie partnership internazionali, sostenere la competitività e la sostenibilità della propria economia ed esplorare nuove opportunità”, si legge in un articolo dell’agenzia di stampa emiratina “Wam”. Di conseguenza, l’adesione ai Brics contribuirà a “rafforzare il suo ruolo nello sviluppo economico e nella stabilità regionale e universale”, ad “attrarre investimenti stranieri negli Emirati” e a “consolidare la cooperazione con i Paesi Brics nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo, in quanto questi Paesi dispongono di un'ampia base scientifica e tecnologica”. (segue) (Res)