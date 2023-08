Brics: presidente Emirati, apprezziamo l'inclusione in questo importante gruppo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi membri del gruppo economico Brics rappresentano collettivamente più del 42 per cento della popolazione mondiale, secondo i dati diffusi dalle Nazioni Unite, e più del 23 per cento del prodotto interno lordo (Pil) mondiale, secondo quanto reso noto dalla Banca mondiale. Il presidente sudafricano e presidente di turno dell’organizzazione, Cyril Ramaphosa, ha dichiarato: “Abbiamo raggiunto un accordo sui principi guida, gli standard, i criteri e le procedure del processo di espansione dei Brics” e “abbiamo un consenso sulla prima fase di questo processo di espansione". Il gruppo Brics, ha sottolineato il leader sudafricano, è un “gruppo eterogeneo di nazioni” e “un partenariato paritario tra Paesi che hanno punti di vista diversi ma una visione condivisa per un mondo migliore”. (Res)