Usa: processo in Georgia, Trump cambia avvocato prima di costituirsi

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rimpiazzato il suo avvocato in Georgia, poche ore prima di costituirsi alle autorità della contea di Fulton, dopo essere stato nuovamente incriminato per il tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden nello Stato, dopo le elezioni del 2020. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che il legale Drew Findling, che finora ha coordinato la difesa di Trump in Georgia, è stato sostituito da Steven Sadow, un avvocato di Atlanta. Una delle fonti ha precisato che la decisione non è dovuta alla performance di Findling, affermando che Sadow è “il migliore avvocato dello Stato per quanto riguarda la difesa penale”. (Was)