Brasile: danni morali, Chico Buarque sarà risarcito da Eduardo e Flavio Bolsonaro

- Il cantante, compositore e scrittore brasiliano Chico Buarque de Hollanda sarà risarcito dai parlamentari Eduardo e Flavio Bolsonaro, figli dell'ex presidente Jair, per danni morali. Lo ha stabilito la giustizia dello stato di Rio de Janeiro al termine di due processi sorti per altrettante denunce presentate dall'artista. Nel primo caso, la giustizia ha ritenuto improprio l'uso sui social dell'immagine di copertina di un disco di Buarque, con tanto di volto dell'artista, accompagnato da commenti politici del senatore Flavio Bolsonaro. Un danno valutato in 47mila real (l'equivalente di circa 8000 euro) dalla giudice Keyla Blank de Cnop. Il secondo processo era stato aperto nei confronti del deputato Eduardo Bolsonaro, responsabile della pubblicazione di un messaggio di contenuto politico, con la canzone "Roda Viva"In questo caso, la giudice ha ordinato l'immediata rimozione, ma non ha stabilito il pagamento di un risarcimento perché non ha ravvisato un danno alla reputazione del cantante. La difesa di Chico Buarque ha già annunciato la presentazione di un ricorso in appello perché venga anche in questo caso stabilito un risarcimento economico. (Brb)