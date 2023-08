Usa: la catena di fast-food Subway sarà acquisita da Roark Capital

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La catena di ristoranti fast-food statunitense Subway sarà acquisita da Roark Capital, dopo che la società di private equity con sede ad Atlanta hanno raggiunto un accordo con le famiglie dei due fondatori, Peter Buck e Fred DeLuca. La notizia è stata confermata dall’amministratore delegato di Subway, John Chidsey, durante una intervista con il “Wall Street Journal”. La catena di ristoranti non ha comunicato i dettagli sull’operazione, ma precedenti notizie sulla stampa statunitense hanno riferito che l’offerta di Roark Capital sarebbe stata pari a 9,6 miliardi di dollari. “Roark Capital comprende bene il nostro business: credo che sia una offerta che funziona per tutti”, ha detto Chidsey, aggiungendo che il top management della società rimarrà in carica dopo l’acquisizione. (Was)