Africa: Lollobrigida, lavorare con il continente per crescita valore produttivo ed economico

- Troppo spesso le nazioni progredite hanno fatto lavorare l’Africa per l’Europa. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in un panel intitolato “Food Security e sostenibilità: cooperare per crescere”, al Meeting di Rimini. “Dobbiamo lavorare con l’Africa per veder crescere non solo il loro valore produttivo ma anche il valore economico delle loro produzioni. Ci siamo messi a disposizione”, ha detto il ministro. “Abbiamo riacquisito in pochi mesi una centralità che l’Italia aveva avuto per secoli, ci rendeva la porta d’accesso per interlocuzioni tra Europa e Africa per consentire a tutti di crescere”, ha aggiunto Lollobrigida. (Rin)