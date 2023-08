Veneto: assessore Turismo, stanziati oltre tre milioni per impiantistica funiviaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo stanziato oltre tre milioni per il settore dell'impiantistica funiviaria. Lo ha dichiarato Federico Caner, assessore al Turismo della Regione Veneto, annunciando il nuovo bando regionale destinato ai gestori delle aree sciabili per l'adeguamento e l'ammodernamento degli impianti montani veneti, da poter utilizzare in tutto l'anno. "È risaputo – ha spiegato – che la fruibilità delle aree sciabili e la sicurezza richiesta nella loro gestione dipendono anche dalle condizioni di innevamento ed apprestamento del sedime delle piste. Così come riteniamo strategico incentivare l'uso estivo degli impianti di risalita al fine di supportare lo sviluppo turistico di queste aree incentivando discipline sportive che impiegano le medesime infrastrutture presenti nei territori montani. Per questi motivi abbiamo stanziato oltre tre milioni di euro per il settore dell'impiantistica funiviaria, la realizzazione di nuovi impianti di innevamento e/o l'ammodernamento di quelli esistenti, l'acquisto di mezzi battipista e l'attrezzaggio per il trasporto di biciclette negli impianti di risalita". Il bando prevede un contributo del 50 per cento per chi verrà ritenuto idoneo. "Questo bando – ha proseguito – oltre a rigenerare impianti di innevamento e a sostenere l'acquisto di nuove attrezzature sia per il periodo invernale sia estivo, intende rispondere a una crescita della domanda legata al turismo montano basato anche su nuovi club di prodotto. Non solo il trekking e l'escursionismo, ma anche tutta una serie di esperienze outdoor con la bicicletta. Le Dolomiti venete, la montagna veneta in generale, può offrire molto sotto questo punto di vista per continuare ad essere uno dei comparti più importanti della bilancia turistica regionale". "Nonostante la poca neve e il caldo – ha chiosato Caner –, i numeri e le presenze invernali sono state molto buone, così come nei primi sei mesi del 2023 la montagna ha risposto bene alle aspettative di ripresa. Dalla piattaforma dell'Osservatorio del Turismo regionale implementata grazie alla collaborazione con Federalberghi Veneto, Faita Nordest, H-benchmark, arrivano, infatti, previsioni favorevoli per il mese di settembre con un tasso di occupazione delle camere superiore ai due terzi di quello registrato nel 2022". (Rev)