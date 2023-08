Paesi Bassi: ministro Esteri Hoekstra entrerà nella Commissione Ue al posto di Timmermans

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attuale ministro degli Esteri uscente dei Paesi Bassi, Wopke Hoekstra, dovrebbe venire nominato come nuovo membro della Commissione europea da parte del governo olandese, sostituendo Frans Timmermans. Come rileva il quotidiano “Financial Times”, citando fonti interne all’esecutivo dell’Aia, nella giornata di venerdì ci sarà una riunione del gabinetto di Mark Rutte, durante la quale verrà concordato di nominare Hoekstra come rappresentante dei Paesi Bassi nella Commissione Ue. Hoekstra, leader dell’Appello cristiano democratico, ha già annunciato di voler lasciare gli incarichi di partito in vista delle elezioni anticipate del novembre prossimo. Dal 2017 al 2022, Hoekstra ha inoltre ricoperto l’incarico di ministro delle Finanze. (Beb)