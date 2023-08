Ucraina: governo tedesco fornisce per la prima volta missili per sistemi difesa Patriot

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha fornito per la prima volta all’Ucraina missili per i sistemi di difesa aerea statunitensi Patriot. È quanto emerge dall’elenco aggiornato delle forniture militari inviate a Kiev pubblicato sul sito del governo tedesco. Nella lista non vengono specificati tuttavia quanti missili siano stati forniti all’Ucraina. In precedenza, la Russia ha inviato una nota di avvertimento ai Paesi della Nato sulla fornitura di armi all’Ucraina e il ministro degli Esteri Sergej Lavrov ha affermato che qualsiasi carico contenente armi e attrezzature militari per Kiev è un “obiettivo legittimo”. (Geb)