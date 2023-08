Brics: no comment dell’Algeria sulla mancata adesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale riguardo al mancato invito ad aderire al gruppo di Paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica), nonostante una richiesta ufficiale sia sul tavolo da mesi. Proprio oggi, il presidente sudafricano e presidente di turno dell’organizzazione, Cyril Ramaphosa, ha annunciato che il gruppo ha deciso di invitare sei nuovi paesi: Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Argentina, Iran ed Etiopia. Sui social network, la notizia è stata accolta come una doccia gelata dalla maggior parte degli utenti algerini, anche perché nelle ultime settimane la stampa del Paese nordafricano aveva espresso grande ottimismo circa la possibilità dell'adesione dell'Algeria a questa alleanza. Al contrario, il presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, si era mostrato più realista al riguardo, parlando alla stampa di “divergenze” tra gli Stati membri dei Brics riguardo all’espansione dell’organizzazione. Durante la sua recente visita in Cina, Tebboune aveva peraltro dichiarato che l'Algeria è disposta a contribuire con una quota di un miliardo e mezzo di dollari alla Nuova banca di sviluppo (New Development Bank, Ndb) dei Brics. Tale cifra, secondo il presidente, rappresenta un impegno significativo ma dovrebbe essere permesso di poter ritirare tali fondi in caso di necessità. (Ala)