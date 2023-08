Egitto: presidente Al Sisi nomina nuovo procuratore generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha nominato nuovo procuratore generale Mohamed Shawki Ayad, presidente della corte d'appello di Alessandria, che ricoprirà la carica dal prossimo 19 settembre. Lo ha dichiarato il portavoce ufficiale della presidenza della Repubblica egiziana, Ahmed Fahmy, in un post su Facebook. Ayad succede all'attuale Hamada el Sawi, che ricopre la carica da settembre 2019. Il ministro della Giustizia egiziano, Omar Marwan, ha presentato ad Al Sisi una lista di tre nomi candidati alla carica di procuratore generale. I candidati sono scelti tra i vicepresidenti della Corte di cassazione, i presidenti delle corti d'appello e gli assistenti del pubblico ministero. Inoltre, Al Sisi ha nominato il capo del dipartimento per i guadagni illeciti presso il ministero della Giustizia, Tamer Fergany, come vice presidente ad interim dell'Autorità di controllo amministrativo (Aca). Fergany assumerà l'incarico a partire dal 2 settembre. (Cae)