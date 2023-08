Usa: 90 democratici scrivono a Biden, serve più impegno sul debito studentesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di quasi novanta senatori e deputati democratici ha scritto una lettera al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, chiedendo azioni più incisive per risolvere le problematiche legate al debito studentesco da parte del governo federale. La lettera, ottenuta dall’emittente “Nbc News”, è stata inviata su iniziativa della senatrice Elizabeth Warren e della deputata Ayanna Pressley, e vi ha aderito anche Chuck Schumer, leader della maggioranza democratica alla camera alta del Congresso. “La Corte suprema ha bloccato il piano iniziale per cancellare il debito di milioni di cittadini, ma il presidente ha altri strumenti a disposizione per risolvere il problema: le famiglie e la classe media hanno bisogno di un provvedimento concreto il prima possibile”, si legge nel documento, in cui si invita la Casa Bianca a fare tutto il necessario per abbassare il debito degli studenti, diminuire il costo delle rette universitarie e garantire la disponibilità di servizi scolastici a tutti i cittadini. (Was)