Africa: Zoppas (Ice), tecnologia italiana può migliorare situazione continente in modo importante

- La tecnologia italiana ha la possibilità di migliorare la situazione africana in modo importante. Lo ha detto il presidente dell’Ice, Matteo Zoppas, in un panel intitolato “Food Security e sostenibilità: cooperare per crescere”, al Meeting di Rimini. “Quest’anno sono stati stimati 260 milioni di persone in condizione di incertezza alimentare e il dato è in peggioramento. Di questi, più della metà sono in Africa. Solo in Somalia si trova il 57 per cento di questi”, ha detto Zoppas. “L’Italia è leader mondiale delle tecnologie per l’agroalimentare” e tra le lacune del continente africano ci sono “le avversità del territorio, che la tecnologia italiana può aiutare ad affrontare", ha aggiunto il residente dell’Ice. (Rin)