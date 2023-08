Trentino: Salvini, Drago di Vaia opera iconica, pena severa per chi l’ha distrutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una notizia terribile. “Distrutto dalle fiamme il Drago di Vaia: era un’opera iconica del Trentino realizzata dallo scultore Marco Martalar, che aveva usato la legna degli alberi caduti nella tempesta di Vaia del 2018”. Lo scrive su Instagram il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. “In poco tempo è già partita una raccolta fondi online di alcune decine di migliaia di euro per la sua rinascita. Si indaga per incendio doloso: se confermato, per il criminale pena severa e multa salata pari al costo del danno. Proprio poche settimane fa, grazie alla Lega è stata approvata in Consiglio dei ministri la norma che aumenta ad un minimo di sei anni il carcere per i piromani: è un primo passo per iniziare a dare risposte esemplari a delinquenti che non meritano alcuna clemenza”, aggiunge. (Rin)