Agroalimentare: Giansanti (Confagricoltura), sulla digitalizzazione l’Italia è leader

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla digitalizzazione in ambito agroalimentare l’Italia è leader. Lo ha detto il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, in un panel intitolato “Food Security e sostenibilità: cooperare per crescere”, al Meeting di Rimini. Confagricoltura ritiene fondamentale la digitalizzazione dell’agricoltura per “mettere a sistema una mole di dati che gli agricoltori producono, consentendo loro di condividerli”. “Attraverso questi strumenti si potrà diminuire l’utilizzo di acqua di 20-25 per cento, dei prodotti fitosanitari del 10 per cento, dei fertilizzanti del 15 per cento. Tutto questo dà un segnale evidente del vantaggio che la digitalizzazione porterà”, ha detto Giansanti. (Res)