Congo-Kinshasa: da Usa nuove sanzioni a militari e milizie armate

- L’ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di sei persone, le cui attività hanno contribuito all’instabilità e al conflitto attualmente in corso nelle regioni orientali della Repubblica democratica del Congo. In una nota, il Tesoro ha spiegato che si tratta di cittadini congolesi e del Rwanda, appartenenti alla milizia M23 e alle Forze democratiche per la liberazione del Rwanda (Fdlr). “Gli Stati Uniti continuano a lavorare per promuovere una risoluzione pacifica del conflitto in corso nell’Est della Repubblica democratica del Congo”, ha commentato il sottosegretario con delega al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Brian Nelson. Nelle Fdlr, le sanzioni hanno colpito Apollinaire Hakizimana, a capo delle operazioni di difesa; Sebastian Uwimbabazi, capo delle operazioni di intelligence; e Ruvugayimikore Protogene, leader del gruppo Maccabe affiliato alla milizia. Le misure hanno anche colpito Bernard Byamungu, vice comandante delle operazioni di intelligence della M23, e Salomon Tokolonga, comandante di un reggimento delle Forze armate della Repubblica democratica del Congo. (Was)