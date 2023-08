Agroalimentare: Cirielli, Italia ha responsabilità di fare da punto di riferimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte dei Paesi in via di sviluppo sono di fronte a noi, Africa e Medio Oriente e “l’Italia ha la responsabilità di essere un punto di riferimento". Lo ha detto il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, in un panel intitolato “Food Security e sostenibilità: cooperare per crescere”, al Meeting di Rimini. Evocando il secondo vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari sostenibili, svoltosi a Roma a luglio, Cirielli ha detto che si è trattato del “riconoscimento del nostro ruolo”, ma anche “della qualità dell’alimentazione, della qualità della vita e del concetto di sistema agroalimentare sostenibile”. (Rin)