Meeting Rimini: la democrazia liberale è in crisi ma resta un modello vincente

- Il concetto di libertà oggi appare tanto citato quanto in pericolo: la democrazia liberale, divenuta con la conclusione della Guerra Fredda l’unico modello vincente da diffondere in tutto il mondo, risulta quanto mai in crisi. È da un contesto così problematico per un modello che sembrava inattaccabile solamente dieci anni fa che è nato l’incontro "Fra democrazia e autocrazia: il destino della libertà" moderato da Mattia Ferraresi, caporedattore di "Domani". Lo scrittore e giornalista russo Mikhail Shishkin, vincitore dei premi Russian Book, Russian National Bestseller, Big Book e Premio Strega Europeo 2022 ha dichiarato che "in un Paese come la Russia la questione più importante per quanto riguarda la vita pubblica è capire se lo zar sia autentico, oppure, no: se colui che guida il popolo è autentico allora ci sarà l’ordine, altrimenti ci sarà il caos. Per questa ragione, Putin deve legittimare il proprio potere vincendo". Shadi Hamid, scrittore per il "The Atlantic", senior fellow presso la Brookings Institution, ha approfondito quanto detto da Shishkin sottolineando che "i regimi autoritari sono resilienti ma non significa che questi siano forti. Non sappiamo cosa succederà in Russia dopo Putin ma certamente ci sarà una lotta per il potere. La forza di un sistema democratico sta proprio qui: si tratta di un modello in grado di alternare le diverse leadership senza generare caos a patto che la società civile riconosca sempre l’esito delle elezioni politiche".(Rin)